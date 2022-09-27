Ивашкин Ив. Семен. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИвашкин Ив. Семен.

Ивашкин Ив. Семен.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ивашкин Ив. Семен.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тульская губерния, Епифанский уезд, Муравлянской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.