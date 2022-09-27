Васильев Мих. Васил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильев Мих. Васил.

Васильев Мих. Васил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Васильев Мих. Васил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Крестецкий уезд, Красност. д. Воицех.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.