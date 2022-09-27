Матюнин Васил. Куз. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатюнин Васил. Куз.

Матюнин Васил. Куз.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Матюнин Васил. Куз.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тюкалинский уезд, Кулачинской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.