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Люфт Генрих Христ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Люфт Генрих Христ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Войска Донского обл., Донецкий округ, уч. Викторфельд

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