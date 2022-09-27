Гордеев Федор Вас. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГордеев Федор Вас.

Гордеев Федор Вас.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Гордеев Федор Вас.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Новгородский уезд, д. Кресса.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.