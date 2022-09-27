Горшенин Ник. Фед. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГоршенин Ник. Фед.

Горшенин Ник. Фед.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Горшенин Ник. Фед.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Спасский уезд, Жидяевская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.