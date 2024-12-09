Иванов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Иван

Иванов Иван

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Иванов Иван
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Одесский уезд, Кубанская в. с.Кубанка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.