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Масленников Петр Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Масленников Петр Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Лаишевский уезд, Шумбутской д.м. Куч. Челны

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