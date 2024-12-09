Прошин Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрошин Александр

Прошин Александр

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Прошин Александр
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Новгородская губерния, Кириловский уезд, Воскресен. д. Погдеевой.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.