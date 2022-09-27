Бабин Парфентий Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабин Парфентий Григорьев

Бабин Парфентий Григорьев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бабин Парфентий Григорьев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Хотинский уезд, Клишковской вол.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.