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Позняков Илья Аким.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Позняков Илья Аким.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Орловская губерния, Болховский уезд, Зарецкой в.

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