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Логвинов Григ. Род.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Логвинов Григ. Род.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Змеиногорский уезд, Александр., д. Ново-Орл.

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