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Быков Пав. Ив.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Быков Пав. Ив.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Ярославский уезд, Курбской, д. Рожновки

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