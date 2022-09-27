Лалаев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛалаев Петр

Лалаев Петр

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лалаев Петр
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Елизаветпольская губерния, Зангезурский уезд, с. Арцавологского

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.