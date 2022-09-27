Евсиков Мих. Тимоф. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕвсиков Мих. Тимоф.

Евсиков Мих. Тимоф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Евсиков Мих. Тимоф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Мещовский уезд, Песковской, с. Сороченки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.