Игнатов Харитон Игнатьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИгнатов Харитон Игнатьевич

Игнатов Харитон Игнатьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Игнатов Харитон Игнатьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Смоленская губерния, Юхновский уезд, Кикинская, д. Романенки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.