Кривонос Феодор Александров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривонос Феодор Александров

Кривонос Феодор Александров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кривонос Феодор Александров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, Песковской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.