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Журавлев Петр Никиф.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Журавлев Петр Никиф.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Калужская губерния, Перемышльский уезд, Заборовск., д. Шевидово

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