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Медведеров Василий Степанов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Медведеров Василий Степанов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Сумский уезд, Чернетчинской

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