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Карпухин Кирилл Александров

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Карпухин Кирилл Александров
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Васильсурский уезд, Беляевская

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