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Бухопов Спиридон Романович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бухопов Спиридон Романович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Сенгилейский уезд, с.Водяны

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