Зубович Николай Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗубович Николай Иосифович

Зубович Николай Иосифович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зубович Николай Иосифович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Елисаветградский, Лысогорская, с. Н.-Павловка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.