Бохнарь Георг. Саввин. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБохнарь Георг. Саввин.

Бохнарь Георг. Саввин.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бохнарь Георг. Саввин.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Бессарабская губерния, Кишинёвский уезд, Вернической, с. Маклеуш

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.