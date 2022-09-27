Пермяков Трофим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПермяков Трофим

Пермяков Трофим

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Пермяков Трофим
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Томский уезд, Кузнецкой м. Поселок

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.