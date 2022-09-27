Медведев Степ. Андр. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМедведев Степ. Андр.

Медведев Степ. Андр.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Медведев Степ. Андр.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Бийский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.