Шипулов Андрей Осип. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШипулов Андрей Осип.

Шипулов Андрей Осип.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шипулов Андрей Осип.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Змеиногорский уезд, Зырянской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.