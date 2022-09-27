Земсков Василий Яковлев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗемсков Василий Яковлев

Земсков Василий Яковлев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Земсков Василий Яковлев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Нижегородская губерния, Васильсурский уезд, Прудищенская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.