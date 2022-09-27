Логачев Фед. Михайл. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛогачев Фед. Михайл.

Логачев Фед. Михайл.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Логачев Фед. Михайл.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Алексеевс. Д. Рогачевки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.