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Семенов Ефим Антон.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Семенов Ефим Антон.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пензенская губерния, Городищенский уезд, Варапаев., с. Вырыпаев.

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