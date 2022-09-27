Сычкин Ефим Кузьмин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСычкин Ефим Кузьмин

Сычкин Ефим Кузьмин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сычкин Ефим Кузьмин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Слободской уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.