Лехацкий Емельян Кириллов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛехацкий Емельян Кириллов

Лехацкий Емельян Кириллов

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Лехацкий Емельян Кириллов
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Кременчугский уезд, м. Потоки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.