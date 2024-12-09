Ермоленко Гурий Яков. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмоленко Гурий Яков.

Ермоленко Гурий Яков.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ермоленко Гурий Яков.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Черниговская губерния, Городнянский уезд, Мощонск., д. Сельковка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.