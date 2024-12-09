Зверев Макар Серг. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗверев Макар Серг.

Зверев Макар Серг.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Зверев Макар Серг.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Вятская губерния, Яранский уезд, Пижанской, д. Пижанка

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.