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Павловский Сем. Дав.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Павловский Сем. Дав.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тобольская губерния, Тобольский уезд, Абалакской, с. Коштан

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