Усов Макар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУсов Макар

Усов Макар

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Усов Макар
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Могилёвская губерния, Чаусский уезд, Радомельской., д. Скварск

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.