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Кулыгин Андрей Афанасьевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кулыгин Андрей Афанасьевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Симбирская губерния, Ардатовский уезд, гор.Ардатов, Печерская

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