Николаев Григорий Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколаев Григорий Тимофеевич

Николаев Григорий Тимофеевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Николаев Григорий Тимофеевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Чистопольский уезд, д. Викова

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.