Красноперов Иван Онисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрасноперов Иван Онисимович

Красноперов Иван Онисимович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Красноперов Иван Онисимович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Пермская губерния, Осинский уезд, Еловской, д. Пермяк

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.