Шевченко Никифор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШевченко Никифор Дмитриевич

Шевченко Никифор Дмитриевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Шевченко Никифор Дмитриевич
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Харьковская губерния, Изюмский уезд, Песчанская

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.