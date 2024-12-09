Петрик Григ. Фомин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетрик Григ. Фомин

Петрик Григ. Фомин

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Петрик Григ. Фомин
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Полтавская губерния, Прилукский уезд, гор. Прилуки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.