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Кверкелия Иона Квеканович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кверкелия Иона Квеканович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Кавказское нам., Кутаисская губерния, Сухумский округ, Гульрипшинская

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