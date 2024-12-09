Тимофеев Вас. Евсеев. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимофеев Вас. Евсеев.

Тимофеев Вас. Евсеев.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Тимофеев Вас. Евсеев.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Московская губерния, Клинский уезд, Селинская, Косово.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.