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Бузлянов Петр Мих.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Бузлянов Петр Мих.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Гарской, с. Новолк

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