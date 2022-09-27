Кугук Петр Ввсил. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКугук Петр Ввсил.

Кугук Петр Ввсил.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Кугук Петр Ввсил.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, с. Юзовки

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.