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Ермолаев Федор

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ермолаев Федор
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Казанская губерния, Мамадышский уезд, Зюринская, д. Уткиной

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