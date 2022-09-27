Дербасов Григ. Григ. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДербасов Григ. Григ.

Дербасов Григ. Григ.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Дербасов Григ. Григ.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Херсонская губерния, Херсонский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.