Слизков Никифор Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСлизков Никифор Павлович

Слизков Никифор Павлович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Слизков Никифор Павлович
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Томская губерния, Змеиногорский уезд, Рубцовской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.