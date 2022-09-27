Ломака Прох. Пимен. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛомака Прох. Пимен.

Ломака Прох. Пимен.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Ломака Прох. Пимен.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Рогачикской, с. В. Рогачик

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.