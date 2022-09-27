Сорокин Степан Николаев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСорокин Степан Николаев

Сорокин Степан Николаев

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Сорокин Степан Николаев
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Воронежская губерния, Бобровский уезд, Щученской с.С.-Борщев.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.