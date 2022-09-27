Голумьев Петр Сем. — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГолумьев Петр Сем.

Голумьев Петр Сем.

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Ф.И.О.
Голумьев Петр Сем.
Источник
Информация на 1914.svrt.ru
География
Тамбовская губерния, Козловский уезд, Хмелевской

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.